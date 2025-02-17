Інтерфакс-Україна
Події
13:35 17.02.2025

Єврокомісія у повному складі наступного тижня відвідає Україну з нагоди третьої річниці війни РФ проти України

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Європейська комісія у повному складі відвідає Україну на наступному тижні у зв’язку з третьою річницею початку повномасштабної війни Росії проти України.

Відповідне оголошення зробив у понеділок в Брюсселі представник Єврокомісії Стефан де Керсмакен. «Я вже можу повідомити, що на наступному тижні з нагоди третьої річниці війни агресії проти України Колегія відвідає країну», - сказав він.

Де Керсмакен також нагадав, що сьогодні фон дер Ляйен візьме участь у неформальній зустрічі, присвяченій Україні і безпеці Європи, яку скликав президентом Франції Емманюель Макрон, а ранком вівторка вона зустрінеться зі спеціальним представником США у справах України та Росії Кітом Келлогом в Берлімоні.

Теги: #єврокомісія

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