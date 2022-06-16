Політика

11:34 16.06.2022

Арахамія вважає слабкою позицію української сторони на переговорах із РФ

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Арахамія вважає слабкою позицію української сторони на переговорах із РФ

Глава української делегації на переговорах із РФ, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає слабкою позицію української сторони на переговорах.

"Наша переговорна позиція насправді досить слабка, тому ми не хочемо сідати за стіл, перебуваючи в такій позиції. Нам потрібно якось переламати її", - зазначив Арахамія американському виданню Axios, наголошуючи на необхідності проведення контроперації щодо повернення втраченої Україною території.

Видання також посилається на слова Арахамії про те, що попри заморожування переговорів із РФ, він та його команда розмовляють телефоном зі своїми російськими колегами "один чи два рази на тиждень", хоча "обидві сторони ясно розуміють, що прямо зараз немає місця для переговорів".

 

Теги: #переговори #арахамія

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