Політика

11:24 16.06.2022

Зеленський обговорить із Шольцом, Макроном та Драгі питання продовольчої безпеки, зброю та підтримку України - Єрмак

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Зеленський обговорить із Шольцом, Макроном та Драгі питання продовольчої безпеки, зброю та підтримку України - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський обговорить із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макороном та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі питання продовольчої безпеки, зброю та підтримку України, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Продовольча безпека, зброя та підтримка України - це важливі теми для обговорення", - написав Єрмак у телеграмі.

Як повідомлялося, Шольц, Макрон та Драгі вже прибули до Києва. Незабаром відбудеться їх зустріч із президентом України.

 

Теги: #єрмак

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