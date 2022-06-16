Зеленський обговорить із Шольцом, Макроном та Драгі питання продовольчої безпеки, зброю та підтримку України - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський обговорить із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макороном та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі питання продовольчої безпеки, зброю та підтримку України, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Продовольча безпека, зброя та підтримка України - це важливі теми для обговорення", - написав Єрмак у телеграмі.

Як повідомлялося, Шольц, Макрон та Драгі вже прибули до Києва. Незабаром відбудеться їх зустріч із президентом України.