Політика

13:26 14.06.2022

Україна має отримати статус кандидата на членство в ЄС та ПДЧ НАТО у поточному році - Порошенко

2 хв читати
Україна має отримати статус кандидата на членство в ЄС та ПДЧ НАТО у поточному році - Порошенко

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент (2014-2019) України Петро Порошенко заявляє, що Україна має набути статусу кандидата в члени Європейського Союзу, оскільки ця мета скріплена кров'ю українських патріотів, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

"Україна має набути статусу кандидата на майбутнє членство в ЄС, адже відповідна заявка на це буквально скріплена кров'ю десятків тисяч українців, українських героїв… Я думаю, що ми однозначно отримаємо цей статус. Це будуть критичні дати – 23 та 24 червня – коли відбуватиметься на засіданні Європейської ради", - зазначив Порошенко в ефірі BBC World service.

Водночас він наголосив на необхідності певних умов після того, як Україна набуде відповідного статусу. "Ми готові важко працювати задля імплементації реформ – реформ верховенства права, зміцнення демократії, свобод, боротьби з корупцією. Та й з усіма іншими. Ми прагнемо трансформації нашої держави у відповідну європейським, Копенгагенським стандартам. І ми однозначно це зробимо", – наголосив політик.

Він також нагадав, що на 28-30 червня заплановано проведення й саміту НАТО у Мадриді. "Іншого механізму для кращої безпеки Європи, окрім членства в НАТО, просто немає. Ми маємо отримати ще цього року, можливо і не в Мадриді, але точно цього року, План дій щодо членства в НАТО. Адже реформи щодо членства в НАТО та членства в ЄС майже на 90% співпадають", – резюмував Порошенко.

Теги: #порошенко #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:12 10.06.2022
Порошенко: Усі зусилля мають бути спрямовані на набуття Україною статусу кандидата в члени ЄС

Порошенко: Усі зусилля мають бути спрямовані на набуття Україною статусу кандидата в члени ЄС

19:33 08.06.2022
Фонд Порошенка разом із волонтерами привезли до України 12 пікапів для десантників - "Євросолідарність"

Фонд Порошенка разом із волонтерами привезли до України 12 пікапів для десантників - "Євросолідарність"

15:26 04.06.2022
Порошенко візьме участь у Європейському фінансовому конгресі в Польщі 5-7 червня

Порошенко візьме участь у Європейському фінансовому конгресі в Польщі 5-7 червня

15:02 01.06.2022
Рішення політичного керівництва України 2015-2016 років стали однією з причин війни - Подоляк

Рішення політичного керівництва України 2015-2016 років стали однією з причин війни - Подоляк

14:52 01.06.2022
У резолюції ЄНП враховано пропозиції щодо "списку Бучі" та ембарго на російську нафту, газ і ядерне паливо до припинення агресії проти України – Порошенко

У резолюції ЄНП враховано пропозиції щодо "списку Бучі" та ембарго на російську нафту, газ і ядерне паливо до припинення агресії проти України – Порошенко

14:56 31.05.2022
Порошенко в Роттердамі обговорив із Туском надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС та посилення санкцій проти РФ

Порошенко в Роттердамі обговорив із Туском надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС та посилення санкцій проти РФ

12:24 30.05.2022
Порошенко залишив Україну для участі в саміті ЄНП – джерело

Порошенко залишив Україну для участі в саміті ЄНП – джерело

09:12 30.05.2022
Порошенко прямує на конгрес та саміт ЄНП, звернувся до Зеленського з відкритим листом

Порошенко прямує на конгрес та саміт ЄНП, звернувся до Зеленського з відкритим листом

11:27 28.05.2022
Влада зірвала участь Порошенка в ПА НАТО, незважаючи на затверджений Стефанчуком склад делегації, заявляють в "Євросолідарності"

Влада зірвала участь Порошенка в ПА НАТО, незважаючи на затверджений Стефанчуком склад делегації, заявляють в "Євросолідарності"

13:52 27.05.2022
Порошенко візьме участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО та саміті Європейської народної партії

Порошенко візьме участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО та саміті Європейської народної партії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд заборонив діяльність партії "Наші"

Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус країни-кандидата в ЄС

Росія може перетнути межу в 40 тис. загиблих військових вже в червні

Збереження України поза Євросоюзом працює проти Європи

Президент Єврокомісії заявила про необхідність посилити українське законодавство щодо боротьби з корупцією

ОСТАННЄ

Суд заборонив діяльність партії "Наші"

Зеленський сподівається, що канцлер Німеччини підтримає кандидатство в ЄС для України

Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус країни-кандидата в ЄС

Стефанчук попросив главу сенату парламенту Бельгії підтримати Україну на її шляху до ЄС

У Єврокомісії відбулося попереднє обговорення висновків щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС

Кулеба та глава МЗС Нідерландів обговорили підготовку до саміту ЄС, де вирішуватимуть долю статусу кандидата для України

Зеленський обговорив із президентами Польщі та Словаччини координацію діяльності щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Столтенберг вважає, що мир в Україні можливий, але питання в ціні

Росія може перетнути межу в 40 тис. загиблих військових вже в червні

Столтенберг: НАТО серйозно ставиться до порушених Туреччиною проблем безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА