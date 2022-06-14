Україна має отримати статус кандидата на членство в ЄС та ПДЧ НАТО у поточному році - Порошенко

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент (2014-2019) України Петро Порошенко заявляє, що Україна має набути статусу кандидата в члени Європейського Союзу, оскільки ця мета скріплена кров'ю українських патріотів, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

"Україна має набути статусу кандидата на майбутнє членство в ЄС, адже відповідна заявка на це буквально скріплена кров'ю десятків тисяч українців, українських героїв… Я думаю, що ми однозначно отримаємо цей статус. Це будуть критичні дати – 23 та 24 червня – коли відбуватиметься на засіданні Європейської ради", - зазначив Порошенко в ефірі BBC World service.

Водночас він наголосив на необхідності певних умов після того, як Україна набуде відповідного статусу. "Ми готові важко працювати задля імплементації реформ – реформ верховенства права, зміцнення демократії, свобод, боротьби з корупцією. Та й з усіма іншими. Ми прагнемо трансформації нашої держави у відповідну європейським, Копенгагенським стандартам. І ми однозначно це зробимо", – наголосив політик.

Він також нагадав, що на 28-30 червня заплановано проведення й саміту НАТО у Мадриді. "Іншого механізму для кращої безпеки Європи, окрім членства в НАТО, просто немає. Ми маємо отримати ще цього року, можливо і не в Мадриді, але точно цього року, План дій щодо членства в НАТО. Адже реформи щодо членства в НАТО та членства в ЄС майже на 90% співпадають", – резюмував Порошенко.