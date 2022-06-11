Політика

14:26 11.06.2022

У Раді готують законопроєкт про відстрочення на період воєнного стану ухвалення актів з ризиками для конституційного ладу України – Совгиря

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У Раді готують законопроєкт про відстрочення на період воєнного стану ухвалення актів з ризиками для конституційного ладу України – Совгиря

Народні депутати панують зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт про можливість відстрочити на період воєнного стану ухвалення документів, що містять ризики і загрози для конституційного ладу України, повідомила представник Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу").

"Найближчим часом ми внесемо законопроєкт, який буде містити запобіжники того, щоб під час воєнного стану в разі можливих ризиків, які становлять загрозу конституційному ладу, дати можливість відстрочити ухвалення відповідного законодавства парламентом", – сказала вона в ефірі національного телемарафону #UAразом в суботу.

Совгиря нагадала, що КС перевів з усного в письмове провадження питання про конституційність постанови з приводу створення і ліквідації районів. Цей документ, за її словами, зокрема, регулює основи конституційного ладу. Парламентарій наголосила, що якщо в умовах воєнного стану КС визнає цю постанову неконституційною і не надасть Раді достатньо часу, щоб усунути недолік, то "це може стати в умовах війни серйозною проблемою і загрозою для конституційного ладу".

Джерело: https://youtu.be/lhs2JS_f9bI

Теги: #конституція #зконопроект #совгиря

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