Політика

18:58 06.06.2022

Єврорада проведе дискусію щодо надання Україні статусу держави-кандидата в ЄС 23-24 червня - Жовква

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Єврорада проведе дискусію щодо надання Україні статусу держави-кандидата в ЄС 23-24 червня - Жовква

Представники Європейської ради проведуть предметну дискусію щодо надання Україні статусу держави-кандидата в ЄС на черговому засіданні 23-24 червня, повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Європейська рада окремо відзначила процес підготовки Європейською комісією висновку щодо відповідності Україною Копенгагенським критеріям членства в ЄС та повідомила, що предметну дискусію щодо статусу кандидата для України буде проведено на наступному черговому засіданні Європейської ради 23-24 червня поточного року", - повідомив Жовква на брифінгу в Офісі президента в понеділок.

Він також зазначив, що сам висновок Єврокомісії щодо відповідності України Копенгагенським критеріям членства в ЄС буде отримано вже протягом поточного тижня або на початку наступного.

 

Теги: #єврорада #жовква
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