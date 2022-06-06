Єврорада проведе дискусію щодо надання Україні статусу держави-кандидата в ЄС 23-24 червня - Жовква

Представники Європейської ради проведуть предметну дискусію щодо надання Україні статусу держави-кандидата в ЄС на черговому засіданні 23-24 червня, повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Європейська рада окремо відзначила процес підготовки Європейською комісією висновку щодо відповідності Україною Копенгагенським критеріям членства в ЄС та повідомила, що предметну дискусію щодо статусу кандидата для України буде проведено на наступному черговому засіданні Європейської ради 23-24 червня поточного року", - повідомив Жовква на брифінгу в Офісі президента в понеділок.

Він також зазначив, що сам висновок Єврокомісії щодо відповідності України Копенгагенським критеріям членства в ЄС буде отримано вже протягом поточного тижня або на початку наступного.