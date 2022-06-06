Канцлер Австрії: Швидке повне приєднання України до ЄС нереальне

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив про необхідність створення "європейського підготовчого простору" (Europäischen Vorbereitungsraum), перебування в якому дозволить Україні та Молдові наблизитись до стандартів ЄС.

За його словами, це має бути "проміжний крок між співпрацею та повним вступом до ЄС".

"Нас поєднує одна мета, ми всі хочемо сильної, незалежної та економічно успішної України. Нині Україна бореться за своє політичне та територіальне виживання. Всі наші зусилля насамперед спрямовані на припинення агресивної війни Росії. На такому етапі швидке повне приєднання до Європейського союзу в жодному разі не може бути актуальним питанням", - сказав Негаммер в інтерв'ю Kronen Zeitung.

За його словами, потрібно "прибрати емоції з нинішніх дебатів та застосувати ті самі стандарти, які також використовуються щодо інших заявників із Західних Балкан".

"На мій погляд, швидке повне приєднання України є нереальним", - заявив канцлер.

Негаммер сказав, що підтримує цікаву ідею президента Франції Емманюеля Макрона щодо створення "Європейської політичної спільноти". "Дискусії багато в чому стосуються або - або. Мало уваги приділяється практичним варіантам, які забезпечують тісні зв'язки з ЄС у багатьох сферах та зміцнюють економіку України. Але це саме те, що потрібно зараз", - сказав канцлер.

Як зазначає газета, за даними Федеральної канцелярії, тісна та поступова співпраця між ЄС та Україною можлива у різних сферах, аналогічно тому, що передбачено французькими пропозиціями. З цими пропозиціями до партнерів із ЄС вже звернулися міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг і міністр Європи Кароліна Едтштадлер.