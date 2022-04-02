Баку виступає за припинення військових дій в Україні та врегулювання шляхом переговорів

Глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов заявив про необхідність припинення бойових дій в Україні і вирішення ситуації політико-дипломатичним шляхом.

Байрамов у суботу на брифінгу за підсумками переговорів у Баку з італійським колегою Луїджі Ді Майо, заявив, що глави МЗС обговорили питання регіональної безпеки, зокрема ситуацію навколо України.

"Зокрема, обговорили ситуацію в Україні, про те, що військові дії повинні бути припинені, і треба вирішувати питання політико-дипломатичним шляхом", - сказав Байрамов.

За його словами, під час переговорів з Ді Майо також обговорювалося питання надання гуманітарної допомоги Україні.