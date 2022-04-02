Політика

14:23 02.04.2022

Баку виступає за припинення військових дій в Україні та врегулювання шляхом переговорів

1 хв читати
Баку виступає за припинення військових дій в Україні та врегулювання шляхом переговорів

Глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов заявив про необхідність припинення бойових дій в Україні і вирішення ситуації політико-дипломатичним шляхом.

Байрамов у суботу на брифінгу за підсумками переговорів у Баку з італійським колегою Луїджі Ді Майо, заявив, що глави МЗС обговорили питання регіональної безпеки, зокрема ситуацію навколо України.

"Зокрема, обговорили ситуацію в Україні, про те, що військові дії повинні бути припинені, і треба вирішувати питання політико-дипломатичним шляхом", - сказав Байрамов.

За його словами, під час переговорів з Ді Майо також обговорювалося питання надання гуманітарної допомоги Україні.

Теги: #азербайджан #війна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:07 02.04.2022
Харківський парк Горького обстріляли, коли там працювали люди

Харківський парк Горького обстріляли, коли там працювали люди

14:53 02.04.2022
У Дергачівському районі Харківщини ворожий снаряд пошкодив газопровід до двох сіл - міськрада

У Дергачівському районі Харківщини ворожий снаряд пошкодив газопровід до двох сіл - міськрада

11:30 02.04.2022
Російська армія з початку війни втратила приблизно 17800 осіб особового складу - Генштаб ЗСУ

Російська армія з початку війни втратила приблизно 17800 осіб особового складу - Генштаб ЗСУ

08:39 02.04.2022
У Дніпрі ворожі ракети вночі влучили в інфраструктурний об'єкт, двох людей поранено

У Дніпрі ворожі ракети вночі влучили в інфраструктурний об'єкт, двох людей поранено

08:36 02.04.2022
Уночі з далекої відстані ворог обстріляв із систем залпового вогню території Криворізького району, жертв немає

Уночі з далекої відстані ворог обстріляв із систем залпового вогню території Криворізького району, жертв немає

08:34 02.04.2022
Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 254 – поранено

Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 254 – поранено

22:07 01.04.2022
Суперечності у суспільстві накопичуються і те, що сталося на нафтобазі в "Білгородській народній республіці" може початися на всій території РФ - - Данілов

Суперечності у суспільстві накопичуються і те, що сталося на нафтобазі в "Білгородській народній республіці" може початися на всій території РФ - - Данілов

22:01 01.04.2022
Евакуація маріупольців із Бердянська до Запоріжжя розпочнеться у суботу вранці - міськрада

Евакуація маріупольців із Бердянська до Запоріжжя розпочнеться у суботу вранці - міськрада

21:46 01.04.2022
За п'ятницю в результаті обстрілів на Донеччині загинуло семеро людей, шість - поранено, троє з них – діти

За п'ятницю в результаті обстрілів на Донеччині загинуло семеро людей, шість - поранено, троє з них – діти

20:55 01.04.2022
Данілов про звільнення населених пунктів у Київській та Чернігівській областях: Не радійте, що хтось нібито добровільно їх покидає, це робота нашої армії

Данілов про звільнення населених пунктів у Київській та Чернігівській областях: Не радійте, що хтось нібито добровільно їх покидає, це робота нашої армії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Італія готова стати гарантом по Україні - глава МЗС

Пошук оптимальних рішень щодо Криму буде двостороннім -Умеров

Саміт ЄС-Китай: У центрі уваги війна в Україні та її наслідки для глобального порядку

МЗС України спростувало заяву Лаврова щодо Криму та Донбасу

Байден заявляє Зеленському про плани США надати Україні фінансову допомогу на $500 млн

ОСТАННЄ

Кулеба у Варшаві провів зустріч з главою МЗС Японії, міністри обговорили кроки щодо застосування додаткових санкцій проти РФ

Італія готова стати гарантом по Україні - глава МЗС

Кулеба за результатами розмови з Блінкеном: Попереду нові удари по російській економіці, фінансовій системі й торгівлі

ЄС має намір попередити Китай про наслідки допомоги РФ з боку Пекіна - глава ЄК

МЗС України про блокування Росією мандата місії ОБСЄ: Деструктивна позиція РФ не допоможе відповідальності за скоєне

Пошук оптимальних рішень щодо Криму буде двостороннім -Умеров

Італія розглядається як можливий гарант щодо України - Драгі

Кулеба та Дуда у Варшаві обговорили боротьбу України з російською агресією

Саміт ЄС-Китай: У центрі уваги війна в Україні та її наслідки для глобального порядку

Орбан лідирує у передвиборчих опитуваннях та має шанси знову обійняти посаду прем'єра Угорщини

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА