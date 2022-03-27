Політика

21:53 27.03.2022

Референдум дозволить внести зміни до Конституції про нейтралітет за кілька місяців

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Референдум дозволить внести зміни до Конституції про нейтралітет за кілька місяців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що народний референдум дозволить внести зміни до Конституції про нейтральний статус України за кілька місяців, що швидше за парламентську процедуру конституційних змін.

"Зміни того чи іншого статусу, а гарантії безпеки передбачають нейтральний статус – це конституційна зміна. Це дві сесії (парламенту – ІФ). Дві сесії – це рік. Уявляєте, наскільки все це може бути довго? Референдум – крок швидше. Тобто, російській стороні потрібні гарантії, що це відбудеться. Тому референдум. Оскільки лише народ може прийняти рішення, що буде такий статус і такі гарантії. Референдум відбудеться протягом декількох місяців, а зміни до Конституції (через парламент – ІФ) проходитимуть мінімум рік, згідно з чинним законодавством", - заявив Зеленський в інтерв'ю російським журналістам, опублікованому на сайті Офісу президента.

Глава держави наголосив, що Україна готова на зміни в Конституції щодо нейтрального статусу.

"Гарантії безпеки та нейтралітет, без'ядерний статус нашої держави. Ми готові на нього йти. Це був перший принциповий пункт для РФ. І наскільки мені пам'ятається, вони через це розпочали війну... Пункт гарантій безпеки для України обговорюють. Він глибоко опрацьований", - сказав він.

"Але мене цікавить, щоб це не був ще один папірець а ля Будапештський меморандум. Тому нас цікавить, щоб цей папір перетворився на серйозний договір, підписаний усіма гарантами цієї безпеки. Він обов'язково має бути ратифікований у парламентах країн-гарантів і обов'язково має бути референдум в Україні", – додав він.

Також, за словами Зеленського, договір про гарантії безпеки для України не може бути підписаний. Поки в Україні знаходяться російські війська.

"Представники країн-гарантів нічого не підписуватимуть, якщо у нас стоять війська. Я вважаю, що війну можна швидко закінчити і тягне лише Путін і його оточення. Ніхто з гарантерів – Джонсон, Байден, хто сяде? Дуда? Ердоган? Хто сяде про щось говорити, якщо стоять війська? Хто щось підпише? Нічого не буде. Це неможливо. Тому не треба чекати змін до закону. Коли російська сторона сказала - давайте спочатку змінимо закон, потім виведемо танки - ну дивимося на них як на людей, які неглибоко розуміють політичні процеси з точки зору закону", - зазначив президент.

"Тому домовленості мають бути у нас із президентом Путіним. Щоб домовитися, йому потрібно виводити з України війська і прийти на зустріч зі мною. Будь-яка точка світу крім, вважаю, безпредметної зустрічі в Білорусі, Росії, Україні. Тому – ми зустрілися, домовилися – цього достатньо, з підписами, печатками, щоб розпочати процес виведення військ. Війська мають бути виведені, гаранти все підпишуть. Далі ратифікація в парламентах, референдум – кілька місяців, а після зміни до Конституції", - сказав Зеленський.

Глава держави також окремо наголосив, що питання денацифікації та демілітаризації України на зустрічах української та російської делегацій не обговорюються.

"Денацифікацію та демілітаризацію ми взагалі не обговорюємо з РФ. Для мене це взагалі незрозумілі речі... Наша сторона сказала, що денацифікації та демілітаризації не може бути. Нас ці пункти взагалі не цікавлять", - резюмував президент.

 

 

Теги: #конституція #зміни #нейтралітет
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