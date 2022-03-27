Політика

18:28 27.03.2022

Єрмак: Спроби росіян підірвати український суверенітет не мають успіху

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Єрмак: Спроби росіян підірвати український суверенітет не мають успіху

Для України питання територіальної цілісності й суверенітету є принциповим, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Будь-які фейкові референдуми в ОРДЛО про приєднання до РФ не будуть визнані Україною та світом. А спроби росіян таким чином підняти ставки, підірвати український суверенітет все одно не досягнуть успіху. Для України питання територіальної цілісності та суверенітету – принципове", - написав Єрмак у телеграм-каналі у неділю.

Раніше лідер так званої ЛНР Леонід Пасічник заявив про намір провести на окупованих територіях Луганської області референдум про входження до складу РФ.

 

Теги: #референдум #луганська
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