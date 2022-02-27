Політика

21:14 27.02.2022

Через російське вторгнення в Україну ЄС активізував механізми реагування на політкризу

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Через російське вторгнення в Україну ЄС активізував механізми реагування на політкризу

Через війну Росії проти України Франція, яка головує в ЄС, прийняла рішення активізувати механізми реагування на політичну кризу.

Відповідне рішення у Брюсселі в рамках позачергового засідання Європейської ради з питань юстиції та зовнішніх справ прийняв міністр юстиції Франції Жеральд Дарміні (Gérald Darmanin).

"З метою спостереження за ситуацією, координації заходів солідарності та залучення усіх відповідних сторін голова вирішив повністю активувати механізми комплексного реагування ЄС на політичну кризу (IPCR). Першу технічну нараду буде скликано вже завтра, в понеділок, 28 лютого", - зазначено в повідомленні.

Також зазначається, що в рамках засідання міністри зосередили увагу на п'яти аспектах. Першим названо гуманітарну підтримку. "15 лютого Україна звернулася по допомогу в рамках Механізму цивільного захисту ЄС. Первинна підтримка, пропонована в рамках цих рамок переважно стосується охорони здоров'я і предметів медичного призначення, а також можливостей розміщення. Міністри зобов'язалися надати додаткову допомогу та схвалили ідею матеріально-технічної підтримки для полегшення доставки цих вантажів в Україну", - деталізується в повідомленні.

Іншим аспектом названо прийом біженців. "Війна в Україні призвела до напливу людей, що шукають притулку в Євросоюзі. Приймальну потужність було надано в кількох державах-членах, зокрема в країнах, які межують з Україною. Міністри висловили готовність надати підтримку за координації ЄС тим державам-членам, які про це просять. Конкретні запити розглядатимуться у рамках IPCR", - зазначають у Раді.

Крім того, міністри обговорили можливість створення відповідного механізму тимчасового захисту для прийому цих громадян.

Щодо управління зовнішніми кордонами, міністри зазначили, що рішення про активацію IPCR забезпечить "платформу солідарності для управління зовнішніми кордонами шляхом мобілізації всіх доступних інструментів і засобів на благо держав-членів, що перебувають на передовій".

"У разі подальшого збільшення припливу людей сусіднім країнам може бути запропоновано підтримку у виконанні їхніх завдань із перевірки безпеки та реєстрації на кордонах. У цьому випадку можна було б мобілізувати європейські інструменти, щоб зробити свій внесок, зокрема у вигляді підтримки з боку Frontex і Європолу", - зазначили в Раді.

Теги: #україна #єс #реагування
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