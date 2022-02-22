Політика

16:24 22.02.2022

США вітають рішення ФРН про призупинення сертифікації "Північного потоку-2" - Білий дім

1 хв читати
США вітають рішення ФРН про призупинення сертифікації "Північного потоку-2" - Білий дім

США вітають рішення влади ФРН призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" на тлі визнання Росією незалежності "ДНР" та "ЛНР", заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Президент США дав ясно зрозуміти, що якщо Росія вторгнеться в Україну, ми будемо діяти разом із Німеччиною і добиватися, щоб реалізація "Північного потоку-2" не просувалася вперед", - написала Псакі у Twitter.

"Ми проводили тісні консультації з Німеччиною всю ніч, ми вітаємо їхні заяви", - наголосила вона.

Прессекретар Білого дому додала, що США ухвалять рішення про "свої власні заходи" пізніше у вівторок.

Теги: #сша #агресія_рф #псакі #північний_потік_2
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:07 22.02.2022
На ескалацію з боку Москви має бути політична та економічна реакція Заходу - радник глави Офісу президента

На ескалацію з боку Москви має бути політична та економічна реакція Заходу - радник глави Офісу президента

16:47 22.02.2022
Мінветеранів має план дій на будь-яку екстрену ситуацію – Лапутіна

Мінветеранів має план дій на будь-яку екстрену ситуацію – Лапутіна

16:37 22.02.2022
СБУ проводить контрдиверсійні заходи біля кордону з РФ

СБУ проводить контрдиверсійні заходи біля кордону з РФ

16:16 22.02.2022
Українська влада та бізнес з 2014 року навчилися адаптуватися до будь-яких загроз безпеці – торгпред

Українська влада та бізнес з 2014 року навчилися адаптуватися до будь-яких загроз безпеці – торгпред

16:14 22.02.2022
ЄС закликав РФ відмовитися від рішення визнати т. зв. Л/ДНР - заява Борреля

ЄС закликав РФ відмовитися від рішення визнати т. зв. Л/ДНР - заява Борреля

15:40 22.02.2022
Бізнес в Україні продовжує працювати у звичайному режимі - опитування ЄБА

Бізнес в Україні продовжує працювати у звичайному режимі - опитування ЄБА

14:50 22.02.2022
Санкції ЄС: обмеження доступу РФ на ринок капіталу, непублічні банки

Санкції ЄС: обмеження доступу РФ на ринок капіталу, непублічні банки

14:49 22.02.2022
Керівництво Євроради та Єврокомісії анонсувало санкції до причетних до визнання незалежності "Л/ДНР"

Керівництво Євроради та Єврокомісії анонсувало санкції до причетних до визнання незалежності "Л/ДНР"

14:41 22.02.2022
ЄС залучає свої кіберсили для підтримки України

ЄС залучає свої кіберсили для підтримки України

14:27 22.02.2022
Кулеба: Призупинення сертифікації "Північного потоку – 2" – це морально, політично та практично правильний крок

Кулеба: Призупинення сертифікації "Північного потоку – 2" – це морально, політично та практично правильний крок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС закликав РФ відмовитися від рішення визнати т. зв. Л/ДНР - заява Борреля

Керівництво Євроради та Єврокомісії анонсувало санкції до причетних до визнання незалежності "Л/ДНР"

РФ не планує розриву відносин з Україною, вибір за Києвом - МЗС РФ

Веніславський бачить підстави для впровадження воєнного стану в окремих районах Луганської та Донецької областей

Ердоган назвав визнання "ДНР" та "ЛНР" неприйнятним

ОСТАННЄ

Зеленський, Науседа та Дуда в середу проведуть зустріч у Києві

Зеленський обговорив з Орбаном спільні зусилля для мирного врегулювання в регіоні

Зеленський подякував Ердогану за підтримку позиції України щодо провокативних дій РФ

ВР має просити ООН провести Раду безпеки в Києві - Тимошенко

Україна має розірвати дипломатичні відносини з усіма країнами, які готові визнати т. зв. Л/ДНР - голова "міжнародного" комітету Ради

У "Батьківщині" виступають за впровадження воєнного стану, щонайменше в ОРДЛО

Визнання Росією т.зв. Л/ДНР підтверджує вихід Росії з Мінських домовленостей - спільна заява президентів України та Естонії

Нардеп Бойко закликав вирішувати конфлікт із РФ дипломатичним шляхом

Впровадження військового стану в Донецькій та Луганській областях сприятиме гарантуванню національної безпеки - нардеп Рахманін

Україна має переглянути військову доктрину та зміцнювати армію – Тимошенко

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА