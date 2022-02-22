Визнання Росією т.зв. Л/ДНР підтверджує вихід Росії з Мінських домовленостей - спільна заява президентів України та Естонії

Визнання Росією так званих Донецької та Луганської народних республік підтверджує її свідомий односторонній вихід із Мінських домовленостей, зазначили президент України Володимир Зеленський і президент Естонії Алар Каріс у спільній заяві у вівторок.

Як наголошується в заяві, оприлюдненій пресслужбою президента України, сторони оцінюють визнання РФ так званих ЛНР та ДНР як явне порушення міжнародного права, територіальної цілісності України та серйозний удар по політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого Україна та її партнери. активно працюють.

"Сторони рішуче засуджують збройну агресію Російської Федерації проти України, що розпочалася у 2014 році й триває, а також агресивну риторику, ультиматуми та погрози застосування сили з боку Російської Федерації. Сторони рішуче відкидають провокації та спроби Російської Федерації загострити й без того напружену безпекову ситуацію", - наголошується у заяві.

Україна та Естонія закликають РФ обрати шлях дипломатії, вжити термінових заходів для деескалації та припинення дестабілізації ситуації у сфері безпеки в Україні та навколо неї, зокрема вивести свої збройні сили з тимчасово окупованих територій України та від безпосередньої близькості до українського кордону.

Сторони також підтверджують свою прихильність до мирного та дипломатичного вирішення кризи і продовжуватимуть роботу у напрямі об'єднаної та мирної Європи, невід'ємною частиною якої є Україна. Вони підтверджують фундаментальне право кожної нації вільно обирати свої заходи безпеки та виключають будь-які спроби створити лінії розмежування у Європі.