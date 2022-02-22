Москва має негайно та безумовно відкликати свої війська з території України - президент Естонії

Москва має негайно та безумовно відкликати свої війська з території України, заявив президент Естонії Алар Каріс.

"Росія має припинити провокації, припинити розпалювання конфлікту, який триває вже 8 років. Москва має негайно та безумовно відкликати свої війська з території України. Ми засуджуємо всі військові та гібридні дії проти України. Незважаючи на дипломатичні зусилля, ми не бачимо сигналів про готовність провести деескалацію. Навпаки - є накопичення російських військ, яке триває, зокрема в Білорусі", - сказав Каріс на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок.