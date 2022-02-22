Військовий стан у Донецькій та Луганській областях варто було впровадити ще вчора - Разумков

Голова міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков вважає, що українська влада має негайно впровадити військовий стан у Донецькій та Луганській областях у зв'язку з визнанням Росією "ЛНР/ДНР".

"Сьогодні необхідно говорити про те, що потрібно зробити. Насамперед, якби я був на місці президента, я впровадив би військовий стан на території Донецької та Луганської областей", - сказав Разумков журналістам у кулуарах парламенту.

"Тому що досі ми не розуміємо, як розгортатимуться події, в яких межах Російська Федерація хоче визнати "Донецьку та Луганську народні республіки". Є ймовірність, і зранку йде така інформація, що це буде за адмінмежами Луганської та Донецької областей. Не можна зволікати, це потрібно було зробити ще вчора", - додав він.

При цьому Разумков переконаний, що Верховна Рада мала терміново зібратися в понеділок уночі та підтримати впровадження воєнного стану в Донецькій та Луганській областях, щоб "забезпечити діяльність держави та унеможливити будь-який негативний варіант розвитку подій".