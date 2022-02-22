Залежно від факту проведення консультацій між країнами-учасницями Будапештського меморандуму Україна визначатиметься щодо подальших заходів щодо гарантування безпеки

Залежно від факту проведення консультацій між країнами-учасницями Будапештського меморандуму Україна визначатиметься щодо подальших заходів щодо гарантування власної безпеки, повідомила пресслужба міністерства закордонних справ.

"Залежно від факту проведення цих консультацій (між країнами-учасниками Будапештського меморандуму – ІФ) та їх результатів, Україна визначатиметься щодо подальших заходів щодо гарантування власної безпеки відповідно до її національних інтересів в умовах протидії російській агресії, норм міжнародного права та національного законодавства", - сказано в повідомленні.

У тексті релізу повідомляється, що 21 лютого МЗС направило офіційні запити з вимогою щодо проведення негайних консультацій високого рівня між Україною та країнами-гарантами безпеки країни.

Зокрема, йдеться про порушення РФ її зобов'язань щодо Будапештського меморандуму, а саме порушення зобов'язання "утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй" (пункт 2 Меморандуму).

Також про порушення зобов'язання "домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка не володіє ядерною зброєю, у разі якщо Україна стане жертвою акту агресії або про загрозу агресією з використанням ядерної зброї (п. 4 Меморандуму).