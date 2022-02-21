Макрон переніс висунення кандидатури на посаду президента через обстановку навколо України

Французький лідер Еммануель Макрон відклав оголошення про висунення кандидатури на президентських виборах, оскільки наразі всі його зусилля спрямовані на врегулювання кризи навколо України, передає телеканал BFM TV з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

"Усю енергію він спрямовує на (врегулювання - ІФ) кризи навколо України, яка змінює плани. Важко виступати кандидатом, коли біля воріт Європи - війна", - сказав співрозмовник телеканалу.

За його словами, кандидатура Макрона на наступний президентський термін і так очевидна, але для висунення потрібен більш відповідний момент.

Як повідомляють французькі ЗМІ, очікувалося, що Макрон оголосить про висунення кандидатури для участі в президентських виборах протягом минулого тижня.

Раніше в Єлисейському палаці повідомили, що французький президент запропонував президенту Росії Володимиру Путіну й американському лідеру Джо Байдену провести саміт з питань безпеки в Європі, обидві сторони погодилися.

Як повідомлялося наприкінці минулого тижня, за результатами опитування передвиборчих настроїв у Франції, яке провів Інститут вивчення громадської думки IFOP, Макрон лідирує серед усіх претендентів на посаду президента.

За даними результатів опитування, які поширив телеканал BFMTV, Макрон поки що не оголосив про участь у президентських виборах, отримав оцінку 8,7 бала з 20, поліпшивши січневий результат (8,3 з 20).

Кандидат від правого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен посідає друге місце - 8,3 бала з 20, значно поліпшивши результати порівняно з січнем (тоді вона мала 7,3 бала з 20). Висунута правоцентристською партією "Республіканці" Валері Пекресс має третю позицію з 7,5 бала з 20, тоді як у січні вона набрала 7,6 із 20.