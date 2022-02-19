Політика

16:07 19.02.2022

Кулеба подякував Блінкену за додаткову інформацію про агресивні наміри РФ

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував держсекретарю США Ентоні Блінкену за надання додаткової інформації та оцінок щодо агресивних намірів РФ.

"Вдячний держсекретареві США Ентоні Блінкену за додаткову інформацію та оцінки щодо агресивних намірів РФ. Україна тепер іще краще підготовлена до будь-яких сценаріїв. Українська та американська дипломатії не покладають рук задля захисту України. США рішуче стоять на боці України", - написав Кулеба у Twitter у суботу, перебуваючи в Мюнхені.

 

Теги: #агресія_рф #кулеба #блінкен
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:24 19.02.2022
Глава МЗС України заявив про наявність підстав для запровадження певних санкцій проти РФ вже зараз

Глава МЗС України заявив про наявність підстав для запровадження певних санкцій проти РФ вже зараз

16:21 19.02.2022
Найбільше занепокоєння викликають не танки РФ біля кордонів України, а допоміжні підрозділи - екс-директор ЦРУ

Найбільше занепокоєння викликають не танки РФ біля кордонів України, а допоміжні підрозділи - екс-директор ЦРУ

16:15 19.02.2022
Кулеба спростував заяви РФ про те, що два українських снаряди впали на території Ростовської області

Кулеба спростував заяви РФ про те, що два українських снаряди впали на території Ростовської області

16:06 19.02.2022
Гарріс на зустрічі з Зеленським: США залишаються відкритими для дипломатичного шляху врегулювання, але в разі агресії США санкції будуть жорсткими

Гарріс на зустрічі з Зеленським: США залишаються відкритими для дипломатичного шляху врегулювання, але в разі агресії США санкції будуть жорсткими

16:03 19.02.2022
Зеленський на зустрічі з Гарріс заявив про відданність мирному та дипломатичному шляху України

Зеленський на зустрічі з Гарріс заявив про відданність мирному та дипломатичному шляху України

15:44 19.02.2022
За даними розвідки, до Донецька прибули "вагнерівці", які спільно зі спецслужбами РФ планують провести серію терористичних актів – ОТГ "Схід"

За даними розвідки, до Донецька прибули "вагнерівці", які спільно зі спецслужбами РФ планують провести серію терористичних актів – ОТГ "Схід"

15:32 19.02.2022
Вторгнення в Україну буде величезною стратегічною помилкою РФ – заступник генсека НАТО

Вторгнення в Україну буде величезною стратегічною помилкою РФ – заступник генсека НАТО

14:53 19.02.2022
Джонсон підтверджує готовність Лондона до нових санкцій щодо РФ

Джонсон підтверджує готовність Лондона до нових санкцій щодо РФ

14:22 19.02.2022
Віцепрезидент США: ми продовжимо підтримувати народ України

Віцепрезидент США: ми продовжимо підтримувати народ України

14:13 19.02.2022
Українська дипломатія працює в режимі нон-стоп - Кулеба

Українська дипломатія працює в режимі нон-стоп - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський на зустрічі з Гарріс заявив про відданність мирному та дипломатичному шляху України

Слова і дії Росії розходяться, заявила віцепрезидент США

У США є причини вважати, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну - Байден

Байден: Війська РФ мають намір атакувати Україну в найближчий тиждень, найближчими днями

Глава МЗС Німеччини: Ми не домовлятимемося через голову України

ОСТАННЄ

Превентивні санкції проти РФ можуть допомогти мирному вирішенню ситуації - Зеленський на зустрічі з Гарріс

Зеленський на зустрічі з Гарріс заявив, що розраховує на подальшу підтримку США

Слова і дії Росії розходяться, заявила віцепрезидент США

Світ з часів "холодної війни" не був таким близьким до нового великого протистояння, заявив Кличко в Мюнхені

Столтенберг: Будь-яка подальша агресія з боку Росії дорого обійдеться

У США є причини вважати, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну - Байден

Байден: Війська РФ мають намір атакувати Україну в найближчий тиждень, найближчими днями

Єрмак і Салліван домовилися про спільні кроки для зміцнення безпеки навколо України

Глава МЗС Німеччини: Ми не домовлятимемося через голову України

Надання Німеччиною зброї Україні поставить під загрозу "нормандський формат" - Бербок

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА