Кулеба подякував Блінкену за додаткову інформацію про агресивні наміри РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував держсекретарю США Ентоні Блінкену за надання додаткової інформації та оцінок щодо агресивних намірів РФ.

"Вдячний держсекретареві США Ентоні Блінкену за додаткову інформацію та оцінки щодо агресивних намірів РФ. Україна тепер іще краще підготовлена до будь-яких сценаріїв. Українська та американська дипломатії не покладають рук задля захисту України. США рішуче стоять на боці України", - написав Кулеба у Twitter у суботу, перебуваючи в Мюнхені.