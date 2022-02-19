Байден: Війська РФ мають намір атакувати Україну в найближчий тиждень, найближчими днями

США мають причини вважати, що російські війська планують атакувати Україну в найближчий тиждень, найближчими днями заявив президент США Джозеф Байден.

"Ми маємо причини вважати, що російські війська планують і мають намір атакувати Україну найближчим часом, найближчими днями. Ми вважаємо, що вони будуть націлені на столицю України, Київ - місто з 2.8 млн невинних людей", - сказав Байден у зверненні з Білого дому в п'ятницю.

Він зазначив, що США говорять про плани Росії голосно і неодноразово не тому, що хочуть конфлікту, а тому, що роблять усе можливе, щоб усунути будь-яку причину, через яку Росія може виправдати вторгнення в Україну, і щоб запобігти просуванню військ РФ.

Байден зазначив, що останніми днями було багато повідомлень про порушення режиму припинення вогню підтримуваними Росією бойовиками у спробі спровокувати Україну на Донбасі.

"Наприклад, обстріл українського дитячого садка вчора. Росія хибно стверджувала, що його було здійснено Україною. Ми також продовжуємо бачити більше і більше дезінформації російської громадськості, включно з тим, що сепаратисти, яких підтримує Росія, заявляють, що Україна планує початок масивної наступальної атаки на Донбасі "Немає жодних доказів цих тверджень, і це суперечить простій логіці - вважати, що українці оберуть цей момент, коли понад 150 тис. військових перебувають на її кордоні, щоб ескалювати конфлікт", - додав президент.

За його словами, державні медіа Росії також продовжують висувати помилкові обвинувачення в геноциді на Донбасі та поширювати сфабриковані заяви, які попереджають про українську атаку на Росію без доказів.

Байден наголосив, що все це відповідає сценарію, який росіяни використали раніше – створити хибне виправдання, щоб діяти проти України.

"Це також відповідає сценарію приводу, про який США та наші союзники і партнери попереджали протягом тижнів", - вважає він.

Водночас Байден наголосив, що в цей час українські військові демонструють "величезну розсудливість і стриманість".