Глава МЗС Німеччини: Ми не домовлятимемося через голову України

Міжнародні партнери не домовлятимуться через голову України, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Ми демонструємо солідарність, тому що ми підтримуємо і віддані територіальній цілісності та суверенітету України. Я чітко заявила, що, особливо в ситуаціях тиску, таких як ця, солідарність означає надіслати чіткий сигнал, тому що шлях, на який країна хоче ступити, може визначатися лише самою країною та народом, який живе в ній. Ми не домовлятимемося через голову України", - сказала Бербок на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю.

Бербок додала, що у разі впровадження санкцій проти РФ Німеччина готова заплатити високу ціну.

"У разі, якщо Росія здійснить дії проти України, ці санкції будуть безпрецедентними, вони були скоординовані з усіма нашими партнерами, були підготовлені разом із ними. Ми в Німеччині готові заплатити високу ціну за це в економічному плані, тому всі опції на столі, включаючи "Північний потік-2", - наголосила глава МЗС.