Голосування Держдуми за визнання т. зв. ДНР/ЛНР завершує руйнування Мінських угод - Порошенко

Голосуванням Державної Думи за визнання терористичних "ДНР" та "ЛНР" Москва завершує руйнування Мінських домовленостей та надає Україні повне право відмовитися від своїх зобов'язань, заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Раніше Кремль роздав там майже мільйон російських паспортів. Провів незаконне голосування до Держдуми. Здійснив економічне поглинання українських регіонів. Наростив туди постачання зброї. Ці та інші кроки з руйнування Мінських угод повністю перевернули ситуацію. Від сьогодні Україна має повне право відмовитися від своїх зобов’язань. Варто дати про це знати своїм партнерам", - вважає Порошенко, повідомляє пресслужба політсили.

"Це не означає, що ми цим правом маємо скористатися негайно - потрібно знайти альтернативу в рамках політико-дипломатичного врегулювання. Зеленський давно, ще з моменту передвиборчої кампанії, обіцяв запропонувати інший формат. За наявності раціонального зерна - ми готові підтримати його свіжі пропозиції, бо це вже три роки як його відповідальність", - додав він.

Порошенко нагадав, що все ще актуальним є варіант створення дорожньої карти та введення миротворців.

"І тут ми теж готові до діалогу. Але влада має стратегічно визначатися, а не шарахатися від формату до формату", - наголосив він.

"Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Вони дали нам декілька років на відновлення і зміцнення армії. На них ґрунтується система санкцій проти РФ, які Росію послаблюють і яких вона так хоче позбутися. Разом із Францією та Німеччиною ми погодили дорожню карту з пріоритетом безпекових питань. Напрацювали план введення блакитних шоломів ООН", - нагадав Порошенко.

Мінські угоди є лише інструментом, нагадав він, і якщо життя диктує необхідність інших рішень, їх треба ухвалювати тим, хто взяв на себе відповідальність за країну.