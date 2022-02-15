Рішення Держдуми щодо т. зв. Л/ДНР має спричинити санкції - Рудик

Рішення Державної Думи про звернення до президента Російської Федерації щодо визнання так званих ЛНР та ДНР є ще одним проявом російської агресії проти України, за яким мають бути санкції партнерів України проти держави-агресора, вважає народний депутат, голова партії "Голос" Кіра Рудик (фракція "Голос").

"Це ще один із проявів російської агресії, він дасть змогу Росії ввести свої кадрові війська на територію так званих ЛНР та ДНР, тобто більше не буде історії, що "їх там немає", - сказала Рудик у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами народного депутата, у відповідь на дії Держдуми, український парламент має зробити декілька конкретних кроків: "Ми маємо направити звернення до Ради безпеки ООН, наших країн-партнерів і головне - вирішити, чого ми наразі хочемо. Наші партнери мають терміново застосувати санкції стосовно Росії, як обіцяли у разі агресії".

Вона додала, що на сьогодні Верховній Раді треба займатись "не питною водою, а конкретно оборонними законопроєктами".