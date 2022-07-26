Політика

13:14 26.07.2022

Нардеп Рудик: Ніхто в мене закордонного паспорта не забирав

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Нардеп Рудик: Ніхто в мене закордонного паспорта не забирав

Лідер партії "Голос", народний депутат з однойменної фракції Кіра Рудик спростувала інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про нібито вилучення у неї закордонного паспорта під час перетину українського кордону.

"Офіційно повідомляю: я справді перебуваю за межами України в робочій поїздці. Мій закордонний паспорт у мене. Не втрачений і не відібраний. Перетинала кордон понад тиждень тому. Чому "новини" про "втрату" закордонного паспорта з'явилися саме сьогодні – мені невідомо", - сказала Рудик у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Вона наголосила, що один із найсильніших аргументів представників української влади під час спілкування з міжнародними партнерами – це єдність усередині країни та відсутність внутрішніх сварок.

"Зі свого боку я робитиму все, щоб ця єдність зберігалася надалі", - наголосила народний депутат.

Теги: #паспорт #рудик

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