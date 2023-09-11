Громадяни України можуть одночасно оформити паспортні документи собі та дітям

Громадяни України можуть одночасно оформити паспортні документи собі та дітям, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Як інформує МВС у телеграм-каналі в понеділок, отримати таку послугу може один із законних представників для особи, яка не досягла 14-річного віку, і для особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною.

Як повідомляється, "для отримання послуги необхідно подати заяву та відповідні документи до підрозділу Державної міграційної служби ДМС, центру обслуговування "Паспортний сервіс" в Україні чи за кордоном або в ЦНАП".

Якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів обов'язкова, наголошується в повідомленні.