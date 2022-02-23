Указ президента про впровадження НС потребує змін - Рудик

Указ про впровадження надзвичайного стану в Україні потребує внесення змін і про це повідомлять президенту Володимиру Зеленському, заявила народний депутат Кіра Рудик (фракція "Голос").

"Указ у тому вигляді, в якому він був надісланий і зареєстрований у Верховній Раді, не відповідає тим умовам, які поставили голови фракцій. Тому ми надсилаємо наразі лист президенту з тими змінами, які ми хотіли б включити для того, щоб зала проголосувала одноголосно", - сказала Рудик журналістам у кулуарах парламенту у середу.

Нардеп уточнила, що зміни стосуються пом'якшення запропонованих президентом обмежень щодо роботи телерадіокомпаній, заборони політичних партій.

"Документ буде винесено до зали, коли буде готова фінальна версія документа", - зазначила Рудик.

Нардеп сподівається, що президент прийме пропозиції лідерів фракцій і внесе зміни.

"Ми вважаємо, що це має статися сьогодні", - наголосила народний депутат.