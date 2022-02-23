Голови фракцій запропонували скоригувати перелік обмежень в указі президента щодо запровадження НС в Україні - нардеп Рудик

Голови парламентських фракцій на нараді запропонували скоригувати проєкт указу президента України щодо запровадження надзвичайного стану, виключивши з переліку обмежень ті, що стосуються пересування, роботи телекомунікаційних мереж, телерадіокомпаній та політичних партій, повідомила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик.

"Відбулася нарада голів фракцій, на якій ми розглядали питання про рішення РНБО щодо введення надзвичайного стану в усіх областях України, крім Донецької та Луганської. Перелік заходів, які були виписані (у проєкті указу президента - ІФ) є надмірним, на нашу думку, і веде до узурпації влади, і тому ми викреслили частину обмежень, щоб вони залишалися логічними, але водночас могли дати нашим військовим можливість робити свою роботу. Тому зараз ми очікуємо відповіді від РНБО та Офісу президента, чи буде наші зміни внесено до указу, і тоді його виноситимуть до зали", - зазначила парламентарій у коментарі журналістам у середу.

За її словами, голови фракцій переважно пропонують прибрати обмеження на пересування, особливо між областями, роботу не аматорських телерадіокомпаній, телекомунікаційних мереж та діяльність політичних партій. Водночас на уточнювальне запитання, якою є позиція фракцій щодо необхідності передбачити комендантську годину, Рудик пояснила, що "це поки що залишається на розсуд місцевих штабів".

Крім того, за словами члена фракції "Голос" Ярослава Железняка, парламентаріїв не влаштовував також пункт обмежень щодо вилучення зброї в Києві, оскільки вона може бути необхідна для Сил територіальної оборони.