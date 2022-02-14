Рада Думи готує два проєкти постанови про визнання "ДНР/ЛНР" - джерело

Рада Держдуми РФ планує підготувати для пленарного засідання палати два проєкти постанови щодо звернення до президента з проханням визнати незалежність самопроголошених республік Донбасу, повідомило "Інтерфаксу" (Interfax.ru) в понеділок поінформоване джерело.

"Рада Думи, як очікується, винесе на пленарне засідання Держдуми у вівторок два проєкти постанови про звернення до президента з проханням визнати ДНР та ЛНР", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, перший проєкт постанови - це документ, який раніше до Держдуми внесли депутати від фракції КПРФ і який передбачає негайне направлення президенту цього звернення, одразу після можливого схвалення палатою.

Другий проєкт постанови, який запропонували кілька депутатів від фракції "Єдина Росія", передбачає направлення спочатку до МЗС, Міноборони та інших відповідальних відомств ініціативи звернення до президента з проханням визнати незалежність республік.

"Обидва ці документи виноситимуть на розгляд на пленарному засіданні Думи у вівторок", - сказало джерело.

Проєкт постанови про звернення Держдуми до президента РФ з проханням визнати незалежність самопроголошених республік депутати КПРФ на чолі з лідером Геннадієм Зюгановим внесли до Держдуми 19 січня.

11 лютого спікер Держдуми В'ячеслав Володін повідомляв, що Рада Думи 14 лютого розгляне питання про звернення до президента щодо "ДНР/ЛНР".