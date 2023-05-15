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19:43 15.05.2023

Суд засудив ексбойовика так званої "ЛНР" до восьми років позбавлення волі за участь у терористичній організації

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Суд засудив ексбойовика так званої "ЛНР" до восьми років позбавлення волі за участь у терористичній організації

Львівський суд засудив жителя Луганської області до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна за участь у терористичній організації "ЛНР", повідомляє пресслужба управління СБУ у Львівській області.

Як повідомляється, уродженець міста Довжанськ у 2017 році "добровільно приєднався до підконтрольної російським окупантам "народної міліції ЛНР", де його призначали на посаду старшого стрільця. Обіймаючи зазначену посаду, він активно брав участь в обстрілах позицій українських військ".

Пізніше підсудний пішов зі служби в так званій ЛНР і виїхав на підконтрольну Україні територію, де намагався легалізуватися під виглядом переселенця з Луганської області, але його затримали співробітники СБУ в червні 2021 року в Київській області.

"Бойовика визнали винним за частиною 1 статті 258-3 КК України (участь у терористичній групі чи організації) і суд призначив йому 8 років ув'язнення (з конфіскацією майна)", - ідеться в повідомленні СБУ.

 

 

 

Теги: #суд #вирок #лнр #бойовик

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