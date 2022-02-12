Результатом наступного тижня буде реальне наближення до деескалації – радник глави Офісу президента України
Результатом активності команди влади буде посилення держави та реальне наближення до деескалації, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Сьогодні відбудуться щонайменше дві важливі телефонні розмови – з президентом Франції та прем'єр-міністром Канади. Звичайно, ми у постійному контакті і з американською стороною та з усіма провідними партнерами. Вже у понеділок відбудеться візит канцлера Німеччини Шольца. Щодня наступного тижня дипломатичний темп буде лише наростати. І можна бути впевненими, що результатом цього тижня та всієї активності команди влади буде посилення держави та реальне наближення до деескалації", - сказав Подоляк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.
На його думку, "блискучий ураган емоцій в інформаційному просторі сильно контрастує з реальною ситуацією на рівні державного управління і з відчуттям у військах. У наших військових на фронті – впевненість і спокій, поки у Facebook та інших соцмережах розносяться різного роду загрози та страхітливі "анонси вторгнення". У наших дипломатів – цілком конкретні завдання, і вони працюють над їх виконанням цілодобово".
"Президент, керівники розвідки, військове командування повністю контролюють ситуацію", - наголосив Подоляк.