Інтерфакс-Україна
Події
23:03 29.01.2025

Рада Україна-НАТО обговорила подальшу підтримку України та наближення до Альянсу

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Рада Україна-НАТО обговорила питання подальшої підтримки України та поточні зусилля, спрямовані на наближення України до Альянсу.

Як повідомляє у середу штаб-квартира Організації Північноатлантичного договору, засідання пройшло під головуванням заступника генерального секретаря НАТО Радміли Шекерінської за участі віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністра юстиції Ольги Стефанішиної.

Зокрема, Шекерінська наголосила на поточних зусиллях щодо наближення України до НАТО, включно з Командуванням НАТО з питань допомоги та навчання Україні (NSATU) у Вісбадені, Спільним центром аналізу, підготовки та навчання (JATEC) і Комплексним пакетом допомоги (CAP) для України. «Вона зазначила, що члени Альянсу йдуть по шляху виконання обіцянки, взятої на Вашингтонському саміті щодо надання 40 млрд євро допомоги у сфері безпеки, і привітала збільшення інвестицій членів Альянсу в оборонну промисловість України», - деталізували в штаб-квартирі.

Крім того, Стефанішина зустрілася з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

«Обговорення з віце-прем’єр-міністром було зосереджено на поточній ситуації на полі бою, подальшій підтримці України з боку НАТО та прогресі, якого Україна продовжує досягати в реформах», - йдеться у прес-релізі.

іх

Iryna Somer

News Agency Interfax-Ukraine

Brussels Office

+32495676073

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Теги: #нато #наближення

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