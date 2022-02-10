Політика

15:46 10.02.2022

Порошенко закликав союзників надати Україні зенітне озброєння і ПДЧ у НАТО

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Порошенко закликав союзників надати Україні зенітне озброєння і ПДЧ у НАТО

 П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко подякував союзникам за підтримку України на тлі загрози з боку Росії та закликав надати Україні оборонне озброєння і План дій щодо вступу до НАТО (ПДЧ), повідомляє пресслужба політсили.

"Я хочу подякувати всьому австралійському уряду, українській діаспорі, тому що в найкритичніші роки ми отримали значну кількість допомоги, зокрема одяг для військових, чоботи, ковдри, окуляри, шоломи, й це допомогло нам підготувати наші війська для захисту нашої землі", – сказав Порошенко в інтерв'ю австралійській телекомпанії ABC News.

Він нагадав, що конфлікт на сході України не є замороженим, і українські війська зазнають втрат щотижня. Єдиний спосіб зупинити повномасштабне вторгнення, заявив Порошенко, - це підняти ціну агресії для Росії. Після того, як Велика Британія і США надали протитанкове озброєння, Україна потребує також зенітної зброї.

"Зараз ми перебуваємо у важливих переговорах про зенітні ракети. Ми повинні відновити практику ленд-лізу часів Другої світової війни, коли американський і західний світ постачають нам зброю", – сказав він.

Порошенко уточнив, що підвищення здатності України збивати російські винищувачі є стримувальним фактором.

"Це оборонна зброя", - наголосив він.

"Найкраща відповідь на шантаж Путіна – це дуже просто. У середині цього року на саміті НАТО в Мадриді Україна та Грузія повинні отримати План дій щодо членства. Це ще не членство, але це дуже сильний та ефективний стимул", – переконаний Порошенко.

Порошенко вважає, що поступки на вимогу Путіна щодо розширення НАТО неприпустимі.

"Якщо Путіну дати прецедент, право давати дозвіл, зелене світло або червоне світло Україні для нашого членства в НАТО та інтеграції в ЄС, я думаю, що Путін досягне своїх цілей. Це означатиме, що шантаж Путіна ефективний проти всієї демократії, проти всього Європейського Союзу", – зазначив він.

Теги: #порошенко #зброя #агресія_рф
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