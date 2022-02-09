ЦВК зареєструвала першого кандидата у нардепи на довиборах в окрузі №206

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала першого кандидата у народні депутати України на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №206 (центр - м. Чернігів).

Як повідомляє пресслужба секретаріату комісії у середу, ним став Олександр Ломако, висунутий від політичної партії "УДАР (Український демократичний альянс за реформи)".

Як повідомлялося, виборчий процес на проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №206 розпочався 26 січня. Вибори відбудуться 27 березня.

38-річний Ломако є головою обласної організації "УДАР Віталія Кличка" та секретарем Чернігівської міської ради. Він був висунутий для участі у довиборах на XXV з'їзді партії, що відбувся 4 лютого у Києві.

Вибори в окрузі №206 було призначено у зв'язку зі смертю нардепа Антона Полякова (депутатська група "За майбутнє"), якого знайшли мертвим у Дніпровському районі 8 жовтня 2021 року. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть". За попередньою інформацією правоохоронців, причиною смерті нардепа стала гостра коронарна недостатність. Причинами смерті Полякова могло стати хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, або ж отруєння невідомою речовиною, самостійно або невідомою особою. Похорон Полякова відбувся 11 жовтня в Чернігові.