Політика

09:00 09.02.2022

Ситуація навколо України в центрі уваги американської адміністрації

1 хв читати
Ситуація навколо України в центрі уваги американської адміністрації

Питання, пов'язані з Україною та діями Росії, продовжують залишатися в центрі уваги американської адміністрації незалежно від того, де перебувають її співробітники, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Це залишається головним у тому, що ми робимо, і в тому, що я продовжую робити, навіть коли ми прямуємо в Австралію", - сказав Блінкен журналістам, що супроводжують його в Канберру, на борту літака.

Він зазначив, що в ході візитів "розмовляв телефоном з різними колегами, приділяючи особливу увагу відносинам між Росією та Україною", зокрема з радником з національної безпеки Джейком Салліваном.

"Як ми підрахували, понад 200 зустрічей з іноземними колегами лише за останні тижні – телефонні дзвінки, відеоконференції, особисті зустрічі – на яких ми працювали над координацією з усіма нашими партнерами у питаннях протистояння російській агресії, спрямованої проти України", – сказав Блінкен.

Держсекретар повторив, що Вашингтон "дотримується стратегії за двома напрямами": дипломатичне вирішення конфлікту та "нарощування потужного стримування, щоб відмовити Росію від агресивних дій".

Теги: #сша #україна #держсекретар
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:24 09.02.2022
В Україні за добу виявили 38 257 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 17 063 людини, 240 померли

В Україні за добу виявили 38 257 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 17 063 людини, 240 померли

08:00 09.02.2022
Білий дім проти ідеї негайного введення санкцій щодо "Північного потоку-2"

Білий дім проти ідеї негайного введення санкцій щодо "Північного потоку-2"

07:35 09.02.2022
Американський сенатор повідомив про підтвердження канцлером Німеччини призупинення "Північного потоку-2" у разі ескалації ситуації в Україні

Американський сенатор повідомив про підтвердження канцлером Німеччини призупинення "Північного потоку-2" у разі ескалації ситуації в Україні

07:31 09.02.2022
До Польщі прибули ще чотири літаки з американськими десантниками

До Польщі прибули ще чотири літаки з американськими десантниками

07:25 09.02.2022
Радник президента США з нацбезпеки та генсек НАТО обговорили готовність продовжувати діалог із Росією щодо ситуації навколо України

Радник президента США з нацбезпеки та генсек НАТО обговорили готовність продовжувати діалог із Росією щодо ситуації навколо України

22:11 08.02.2022
Лідери Німеччини, Франції та Польщі обговорюють у Берліні ситуацію навколо України

Лідери Німеччини, Франції та Польщі обговорюють у Берліні ситуацію навколо України

21:08 08.02.2022
Влада США вилучила вкрадені в 2016 році біткойни на суму $3,6 млрд

Влада США вилучила вкрадені в 2016 році біткойни на суму $3,6 млрд

20:51 08.02.2022
Чавушоглу та Блінкен обговорили телефоном ситуацію навколо України - МЗС Туреччини

Чавушоглу та Блінкен обговорили телефоном ситуацію навколо України - МЗС Туреччини

20:41 08.02.2022
Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських домовленостей, у яких ніде не згадується слово "автономія" – посольство США

Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських домовленостей, у яких ніде не згадується слово "автономія" – посольство США

20:26 08.02.2022
Українські банки у 2021 році подвоїли прибуток

Українські банки у 2021 році подвоїли прибуток

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Найближчим часом у рамках ТКГ можуть внести пояснення до комплексу заходів щодо виконання Мінських угод - Макрон

Зеленський відповів Путіну: У терпінні України її мудрість

10 лютого відбудеться засідання політрадників у "нормандському форматі" у Берліні - Макрон

Макрон: Мінські угоди – це єдиний шлях, який дає змогу йти до сталого миру

Зеленський розраховує, що зустріч політичних радників "нормандської четвірки" 10 лютого в Берліні наблизить зустріч лідерів "нормандського формату"

ОСТАННЄ

Партнерство України та Франції на тлі актуальних загроз і викликів перед Європою та світом дуже важливе – Зеленський

Україна може розраховувати на підтримку Естонії, зокрема щодо розширення ЄС – спікер естонського парламенту

Макрон сприймає логіку Путіна про те, що треба переналаштовувати міжнародну структуру безпеки в Європі - Грищенко

Рівень санкцій проти РФ має бути максимальним - Стефанчук

Найближчим часом у рамках ТКГ можуть внести пояснення до комплексу заходів щодо виконання Мінських угод - Макрон

Макрон запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України

Макрон анонсував широкий діалог з питань безпеки на найближчі тижні

Макрон: Путін запевняв мене, що РФ не ініціатор ескалації, але бачимо бази російського контингенту в Білорусі

Зеленський відповів Путіну: У терпінні України її мудрість

Франція і Німеччина продовжать бути посередниками для врегулювання конфлікту на Донбасі - Макрон

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА