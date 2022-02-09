Політика

08:00 09.02.2022

Білий дім проти ідеї негайного введення санкцій щодо "Північного потоку-2"

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Білий дім проти ідеї негайного введення санкцій щодо "Північного потоку-2"

Адміністрація США не підтримує ідею деяких конгресменів про негайне запровадження додаткових санкцій проти "Північного потоку-2", заявила у вівторок представник Білого дому Джен Псакі.

"У нас є розбіжності з деякими конгресменами, які вважають, що можна досягти потрібного ефекту, якщо ввести санкції проти "Північного потоку-2" просто зараз. Ми не погоджуємося з цим", - сказала вона на брифінгу.

За словами Псакі, адміністрація США вважає, що може використати тему "Північного потоку-2" для тиску на Росію. "Це – важіль для тиску", - завила вона.

 

 

Теги: #сша #росія #санкції #газопровід
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