Білий дім проти ідеї негайного введення санкцій щодо "Північного потоку-2"

Адміністрація США не підтримує ідею деяких конгресменів про негайне запровадження додаткових санкцій проти "Північного потоку-2", заявила у вівторок представник Білого дому Джен Псакі.

"У нас є розбіжності з деякими конгресменами, які вважають, що можна досягти потрібного ефекту, якщо ввести санкції проти "Північного потоку-2" просто зараз. Ми не погоджуємося з цим", - сказала вона на брифінгу.

За словами Псакі, адміністрація США вважає, що може використати тему "Північного потоку-2" для тиску на Росію. "Це – важіль для тиску", - завила вона.