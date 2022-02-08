Австрія готова підтримати санкції проти РФ у разі агресії - глава МЗС

Австрія готова надати підтримку Україні та підтримати пакет санкцій проти РФ у разі агресії, заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

"Говорячи як австрійський міністр закордонних справ, є дуже чітке почуття консенсусу в ЄС. Австрія готова надати підтримку у разі агресії, і підтримати пакет санкцій. Це буде болісно, болісно для всіх. Чи хочемо ми йти цим шляхом? Ні. Але нам доведеться використовувати такі стримувальні засоби", - сказав Шалленберг на спільній пресконференції з міністрами закордонних справ України, Чехії та Словаччини у Києві у вівторок.