Політика

12:02 08.02.2022

Австрія готова підтримати санкції проти РФ у разі агресії - глава МЗС

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Австрія готова підтримати санкції проти РФ у разі агресії - глава МЗС

Австрія готова надати підтримку Україні та підтримати пакет санкцій проти РФ у разі агресії, заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

"Говорячи як австрійський міністр закордонних справ, є дуже чітке почуття консенсусу в ЄС. Австрія готова надати підтримку у разі агресії, і підтримати пакет санкцій. Це буде болісно, болісно для всіх. Чи хочемо ми йти цим шляхом? Ні. Але нам доведеться використовувати такі стримувальні засоби", - сказав Шалленберг на спільній пресконференції з міністрами закордонних справ України, Чехії та Словаччини у Києві у вівторок.

Теги: #австрія #агресія_рф
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