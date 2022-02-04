Політика

14:15 04.02.2022

Луценко вступив до партії "Євросолідарність"

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Луценко вступив до партії "Євросолідарність"

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко написав заяву на вступ до політичної партії "Європейська солідарність".

"П'ять із половиною років у мене не було партійного квитка, тому що обіймав посаду, яка не передбачає партійність. Почну свої виступи з того, що оголошу, що вчора прийняв рішення, і воно, мабуть, стане сюрпризом для присутнього Петра Олексійовича (Порошенка - ІФ) - написав заяву до партії, партії "Європейська солідарність", - сказав Луценко на XXV з'їзді політичної партії "УДАР" Віталія Кличка у п'ятницю в Києві.

Луценко у 1996-2006 рр. перебував у лавах Соціалістичної партії України, у свій час обіймав посаду секретаря її політради, у 2007 році очолив блок "Народна самооборона Юрія Луценка". У 2013 році ініціював створення громадського руху "Третя українська республіка", який у 2014 році став партією, але того самого року очолив президентську партію "Солідарність", яку незабаром на партійному з'їзді було перейменовано на "Блок Петра Порошенка". Згодом подав у відставку. Був депутатом Верховної Ради від СПУ, "Блоку Петра Порошенка" та як безпартійний - у фракції "Наша Україна - Народна самооборона".

У 2005-2006 та 2007-2010 рр. очолював Міністерство внутрішніх справ України, у 2016-2019 рр. - Генеральну прокуратуру України.

Теги: #луценко #євросолідарність
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