Політика

12:33 04.02.2022

Порошенко, Луценко, Рудик, Данилюк та Рябошапка присутні на з'їзді партії "УДАР"

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Порошенко, Луценко, Рудик, Данилюк та Рябошапка присутні на з'їзді партії "УДАР"

П'ятий президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко як гість присутній на XXV з'їзді політичної партії "УДАР Віталія Кличка", який відбувається у п'ятницю в Києві.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", крім членів партії та прихильників політсили, на з'їзді присутні також засновники громадянської організації "Центр національної стійкості та розвитку" (ЦНСР) ексгенеральний прокурор України (2019-2020) Руслан Рябошапка, екссекретар РНБО (2019) та ексміністр фінансів (2016-2018) Олександр Данилюк, а також лідер партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик  та  ексгенпрокурор Юрій Луценко.

На з'їзді партія має намір звернутися до президента, депутатів Верховної Ради, Кабінету Міністрів, лідерів політичних партій, органів місцевого самоврядування із закликом скликання Національного форуму єдності України, а також висування кандидата в депутати на проміжних виборах до Верховної Ради у 206-му одномандатному окрузі (Чернігівська область).

Теги: #удар #зїзд
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