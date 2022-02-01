Політика

11:15 01.02.2022

Стефанчук закликав нардепів розвивати парламентську дипломатію

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Стефанчук закликав нардепів розвивати парламентську дипломатію

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголошує на ролі парламентської дипломатії для стабільності та безпеки Європи.

"Зросло розуміння в Європі та світі ролі, яку відіграє Україна для стабільності та безпеки на континенті. Це стало результатом і нашої парламентської дипломатії. Ми маємо її розвивати. Чим більше наших колег-парламентарів у всіх країнах світу розумітимуть нашу реальність, наші наміри, тим стабільнішим буде наш розвиток", - сказав Стефанчук, відкриваючи сьому сесію парламенту ІХ скликання у вівторок.

Він наголосив, що актуальною, як ніколи, є співпраця у межах парламентського комітету асоціації Україна-ЄС, парламентських асамблей НАТО та ОБСЄ, Ради Європи, співпраця з Європейським парламентом.

"Ми прагнемо розвивати й інші парламентські формати, зокрема парламентський вимір "Кримської платформи", - зазначив спікер.

Він також наголосив, що треба залишатися пильними, незважаючи на заспокійливі заяви представників Російської Федерації.

"Нас не мають заспокоювати останні заяви, які звучать із Москви. Безумовно, нам було приємно слухати, що Росія не має і ніколи не мала наміру нападати на Україну, якби не те, що та сама Росія створила останню кризу своїми ультиматумами, якби із Кремля постійно не звучали заклики про єдиний народ, якби не гібридна війна, яка триває в Україні вже вісім років, якби не тривало накопичення російських військ на кордонах нашої країни", - підсумував Стефанчук.

Теги: #парламент #стефанчук
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