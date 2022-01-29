Порошенко закликав країни НАТО взяти приклад із Британії та США та надати Україні зброю

П'ятий президент України Петро Порошенко закликав інших членів НАТО брати приклад із британських та американських постачань зброї. Про це пише британське видання The Times у статті "Україна повинна поводитися як Черчилль, щоб протистояти Росії", каже колишній президент, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Маючи унікальний досвід з 2014 року, я можу сказати, що українські солдати можуть творити дива. Їх краще забезпечити негайно, аніж потім. У 2022 році всі розуміють, що в цій ситуації вони інвестують у свою власну безпеку, а не лише безпеку України. Ніхто не знає де далі можуть з’явитися російські війська. Гельсінкі, Швеція, Норвегія, Балтика, Україна, Польща, Румунія. Так Путін перевіряє слабкість Заходу. Найкраща відповідь – показати, що Захід сильний і єдиний", - заявив Порошенко і зазначив, що постачання союзниками оборонної зброї в Україну можуть змінити ціну можливого вторгнення для Росії.

Порошенко також зазначив, що, незважаючи на нещодавні поставки легкої протитанкової зброї та протитанкових ракетних комплексів "Джавелін", переданих Великою Британією та США Україні, є значні прогалини у військовій та цивільній підготовці своєї країни. За його словами, армія, як і раніше, отримує низьку заробітну плату, сили територіальної оборони не підготовлені, а стратегічний резерв збройних сил не боєздатний.

"Солдати на лінії фронту одержують менше, ніж охоронець у супермаркеті. І ми маємо збільшити витрати на організацію сил територіальної оборони, щоб збільшити ціну, яку Путін платитиме за вторгнення. Кожен дім має бути проблемою для російських солдатів", – зазначив Порошенко.

Пропонуючи поради адміністрації президента Зеленського, як краще підготувати народ до війни, Порошенко виділив Велику Британію, як одну з провідних союзників України, і закликав роздроблену політичну еліту його країни наслідувати приклад коаліції воєнних часів Черчилля.