Лідер білоруської опозиції Тихановська висунута на Нобелівську премію-2022

Лідер білоруської опозиції, екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська висунута на здобуття Нобелівської премії миру у 2022 році, повідомив її соратник та представник Франак Вячорка.

"Норвезькі парламентарі Вервік Булестад і Харек Елвесен висунули Світлану Тихановську на здобуття Нобелівської премії миру в 2022 році за те, що вона є символом боротьби білоруських громадян за свою свободу, що триває", - написав він на своїй сторінці в Twitter.

Булестад є керівником місцевої Християнсько-Демократичної партії, а Елвесен представляє Консервативну партію Норвегії.

Раніше, у 2021 році, Тихановську також висували на здобуття Нобелівської премії, проте вона, попри досить високі рейтинги, не отримала цієї нагороди.