Порошенко закликав владу до адекватних дій: Танки стоять без пального, а ви ганяєтеся за опозицією

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав владу "прийти до тями" й діяти відповідно до рівня зовнішньої загрози.

"Влада нас боїться набагато більше, ніж Путіна. На це спрямовано всі зусилля розвідки, спецслужб, ДБР, Офісу генерального прокурора і головне – кабінету президента Зеленського і Офісу президента. З точки зору Зеленського жодних додаткових витрат державного бюджету, жодного збільшення фінансування армії, жодного посилення розгортання резервів першої черги не потрібно", - наводить слова Порошенка пресслужба "Євросолідарності".

Так, п'ятий президент заявив журналістам у Київському апеляційному суді, що потрібно терміново збільшити фінансування Збройних сил і консолідувати суспільство для відсічі ворогові.

"Загроза є критичною, за оцінками наших західних партнерів найбільша після Другої світової війни, а українські танки стоять без пального. Для бронетехніки немає солярки. Рівень комплектності українських бойових бригад сягає 50-55%, і ніхто не продовжує контрактів із військовослужбовцями у зв’язку з тим, що грошове забезпечення армії на рівні нижчому за середню зарплату в країні. І охоронець супермаркету сьогодні отримує сьогодні більше за бійця спецпризначенця чи бійця десантно-штурмових військ", - заявив він.

Також він наголосив, що пропозицію "Євросолідарності", підтриману всіма силами демократичної опозиції українського парламенту, щодо збільшення на 50 млрд грн фінансування армії, не підтримали дві фракції – "Слуга народу" і "ОПЗЖ".