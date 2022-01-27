Кличко щодо рішення уряду про звільнення трьох голів райадміністрацій Києва: Місцеве самоврядування - це не втілення політичних забаганок центральної влади

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що рішення Кабінету Міністрів, яким члени уряду погодили звільнення трьох голів районних адміністрацій Києва, є порушенням закону.

Відповідну заяву він оприлюднив у Facebook у четвер.

"Позицію мера столиці, якого обрали кияни та надали йому повноваження відстоювати їхні інтереси, уряд не враховував та навіть не звертався по неї. З юридичної точки зору - урядовці порушили закон, перевищивши свої повноваження. Бо місцеве самоврядування - це не втілення політичних забаганок центральної влади. Тому не треба нехтувати Конституцією і законами", - зазначив Кличко.

За його словами, таким рішенням члени уряду "долучилися до кампанії з придушення місцевого самоврядування в Україні та спроби побудувати жорстку вертикаль влади - недемократичну та неконституційну".

"Киян хочу запевнити: інтересів громади я не здам! І захищатиму право жителів столиці на самоврядування у своєму місті. Хаосу в управлінні Києвом, який зараз намагаються створити, ми не допустимо", - підсумував Кличко.

Як повідомлялося, напередодні Кабінет Міністрів України схвалив звільнення трьох голів районних державних адміністрацій у Києві. Зокрема, Кабмін погодив звільнення Ярослава Лагути з посади голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, Ігоря Щербака - голови Дніпровської районної в місті Києві держадміністрації та Олега Горяги - голови Шевченківської районної в місті Києві держадміністрації.