Інтерфакс-Україна
Події
14:42 03.06.2025

Ексчиновника однієї за київських РДА викрито на незаконному переправленні людей через кордон – прокуратура

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Ексчиновника однієї за київських РДА викрито на незаконному переправленні людей через кордон – прокуратура

Правоохоронці повідомили колишньому заступнику начальника управління соціальної та ветеранської політики Голосіївської РДА про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік допомагав військовозобов’язаним отримати документи, які дозволяли оформити відстрочку від військової служби та вільно виїжджати за кордон. Для цього він видавав акти про встановлення факту здійснення чоловіком постійного нагляду за близьким родичем. Таким чином мешканець столиці, який звернувся із відповідною заявою до РДА, вже наступного дня отримав акт про догляд за дружиною. В той же час встановлено, що дружина військовозобов’язаного не мала жодних медичних документів, які підтверджують наявність у неї якихось хвороб, а комісія, що видавала акт, не здійснювала виїзд до родини. Отримавши ці документи, чоловік вже виїжджав за кордон", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що посадовець РДА звільнився з роботи щойно дізнався про проведення слідчих дій.

Раніше повідомлення про підозру отримали організатор цієї схеми, який шукав клієнтів, охочих виїжджати з України та один з клієнтів, який начебто постійно доглядав за хворою дружиною.

Вартість таких послуг становила $12 тис. Отримані гроші організатори незаконного виїзду розділялись між учасниками схеми.

Теги: #рда #прокуратура

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