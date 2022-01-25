Єрмак: Відкликання законопроєкту про перехідний період на окупованих територіях не пов'язане з майбутньою зустріччю радників лідерів нормандської четвірки

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що відкликання законопроєкту "Про основи державної політики перехідного періоду" на окупованих територіях не пов'язане з майбутньою зустріччю радників лідерів нормандської четвірки.

"Хотів би від самого початку розвіяти деякі фейки, які сьогодні почали з'являтися, на жаль, і в українських ЗМІ. По-перше, нібито Україна була змушена прийняти якусь вимогу когось про відкликання законопроєкту щодо основ державної політики перехідного періоду. Не знаю, хто як, а я можу сказати, що ця влада приймає лише вимоги українського народу: основна сьогодні вимога українського суспільства – це зробити все для того, щоб уникнути ескалації, над чим ми працюємо 24/7. Жодних попередніх умов щодо проведення зустрічі у нормандському форматі не було", - заявив Єрмак в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Як повідомлялося, зустріч радників лідерів нормандської четвірки відбудеться 26 січня у Парижі.