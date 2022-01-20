Пропозиція депутатів КПРФ про визнання Путіним ОРДЛО не відповідає нинішній позиції РФ у переговорах "мінського" та "нормандського форматів" - Костін

Пропозиція депутатів Комуністичній партії Російської Федерації офіційно звернутися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати ОРДЛО не відповідає нинішній позиції РФ у переговорах "мінського" та "нормандського форматів", заявив виконувач обов'язків першого заступника глави Української делегації в Тристоронній контактній групі Андрій Костін.

"Ідея про визнання Російською Федерацією так званих Л/ДНР, запропонована депутатами від КПРФ, не відповідає нинішній позиції РФ щодо підтримки переговорного процесу в "мінському" та "нормандському форматах", у зв'язку з чим я не бачу наразі передумов до того, що таке рішення буде підтримано на рівні парламенту РФ", - заявив Костін у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас, як зазначив Костін, враховуючи, що такий проект постанови зареєстровано, видається доцільним отримати роз'яснення від делегації РФ під час майбутніх консультацій у Тристоронній контактній групі.

Наступне засідання ТКГ заплановане на 26 січня.

Як повідомлялося, 19 січня проект постанови депутатів КПРФ із пропозицією офіційно звернутися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати ОРДЛО було внесено до Державної Думи Російської Федерації.

Ініціатори постанови також пропонують звернутися до Путіна для проведення переговорів "із керівництвом" самопроголошених республік про створення правової основи міждержавних відносин, що забезпечує регулювання всіх аспектів співпраці та взаємодопомоги, зокрема питання безпеки.