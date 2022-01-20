Кулеба: Я готовий до тристоронньої зустрічі глав МЗС України, США і РФ, якщо Лавров на неї погодиться

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що готовий до тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, США і РФ, якщо глава МЗС Росії Сергій Лавров на неї погодиться.

"Я відкритий до зустрічі з міністром Лавровим, я маю що йому сказати. Ви знаєте, що він якось уникає зустрічей з Україною, це його рішення, коментувати не буду. Тому, коли ми вчора розмовляли з державним секретарем, я підтвердив йому свою готовність до тристоронньої зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, якщо пан Лавров на це погодиться", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про перспективи зустрічі України, США і Росії в тристоронньому форматі.

Водночас міністр додав, що глави МЗС України, США та Росії мали спонтанний тристоронній формат на неформальній вечері міністрів закордонних справ ОБСЄ.

"Щодо тристороннього формату, в нас відбувся спонтанний тристоронній формат США-Україна-РФ на неформальній вечері міністрів закордонних справ ОБСЄ, де ми дуже яскраво поспілкувалися і перетворили досить рутинну вечерю на яскраве дипломатичне видовище", - зазначив Кулеба.