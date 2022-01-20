Політика

13:27 20.01.2022

Кулеба: Я готовий до тристоронньої зустрічі глав МЗС України, США і РФ, якщо Лавров на неї погодиться

1 хв читати
Кулеба: Я готовий до тристоронньої зустрічі глав МЗС України, США і РФ, якщо Лавров на неї погодиться

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що готовий до тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, США і РФ, якщо глава МЗС Росії Сергій Лавров на неї погодиться.

"Я відкритий до зустрічі з міністром Лавровим, я маю що йому сказати. Ви знаєте, що він якось уникає зустрічей з Україною, це його рішення, коментувати не буду. Тому, коли ми вчора розмовляли з державним секретарем, я підтвердив йому свою готовність до тристоронньої зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, якщо пан Лавров на це погодиться", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про перспективи зустрічі України, США і Росії в тристоронньому форматі.

Водночас міністр додав, що глави МЗС України, США та Росії мали спонтанний тристоронній формат на неформальній вечері міністрів закордонних справ ОБСЄ.

"Щодо тристороннього формату, в нас відбувся спонтанний тристоронній формат США-Україна-РФ на неформальній вечері міністрів закордонних справ ОБСЄ, де ми дуже яскраво поспілкувалися і перетворили досить рутинну вечерю на яскраве дипломатичне видовище", - зазначив Кулеба.

Теги: #мзс #рф #кулеба #сша
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:59 20.01.2022
Глава МЗС: Немає жодної різниці між невеликим вторгненням і повноцінним вторгненням в Україну

Глава МЗС: Немає жодної різниці між невеликим вторгненням і повноцінним вторгненням в Україну

13:33 20.01.2022
Кулеба: США готові підтримувати Україну у протидії економічним викликам, які виникають через ескалацію РФ

Кулеба: США готові підтримувати Україну у протидії економічним викликам, які виникають через ескалацію РФ

13:09 20.01.2022
США готові надати Україні додаткові обсяги оборонної зброї, зокрема летальну, в разі вторгнення РФ - Кулеба

США готові надати Україні додаткові обсяги оборонної зброї, зокрема летальну, в разі вторгнення РФ - Кулеба

12:57 20.01.2022
США розробили пакет "дуже болючих" санкцій проти РФ - Кулеба

США розробили пакет "дуже болючих" санкцій проти РФ - Кулеба

12:36 20.01.2022
Кулеба підтвердив виділення США $200 млн безпекової допомоги Україні в 2021 році

Кулеба підтвердив виділення США $200 млн безпекової допомоги Україні в 2021 році

12:08 20.01.2022
Блінкен: США підтримують зміцнення відносин з Україною, тоді як ми працюємо над захистом від російської агресії

Блінкен: США підтримують зміцнення відносин з Україною, тоді як ми працюємо над захистом від російської агресії

09:38 20.01.2022
У США переконують людей не заражатись навмисно "омікроном", щоб набути природний імунітет до COVID-19 - ЗМІ

У США переконують людей не заражатись навмисно "омікроном", щоб набути природний імунітет до COVID-19 - ЗМІ

07:30 20.01.2022
Країни Балтії просять держдеп США дозволити їм передання американської зброї Україні

Країни Балтії просять держдеп США дозволити їм передання американської зброї Україні

07:27 20.01.2022
США розглядатимуть як вторгнення перетин російськими військами українського кордону

США розглядатимуть як вторгнення перетин російськими військами українського кордону

07:20 20.01.2022
Блінкен у четвер виступить з промовою щодо України

Блінкен у четвер виступить з промовою щодо України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Словаччина не займатиметься будь-якою діяльністю, щоб виправдати порушення РФ міжнародного права й анексію Криму

ЄС готовий вживати заходів у разі нападу РФ на Україну - фон дер Ляєн

Блінкен: США підтримують зміцнення відносин з Україною, тоді як ми працюємо над захистом від російської агресії

МЗС вважає неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України

США на цьому тижні можуть оголосити про фінансові санкції проти проросійських сепаратистів в Україні

ОСТАННЄ

Словаччина не займатиметься будь-якою діяльністю, щоб виправдати порушення РФ міжнародного права й анексію Криму

ЄС готовий вживати заходів у разі нападу РФ на Україну - фон дер Ляєн

Джонсону поки що не загрожує вотум недовіри, консерватори не подали необхідної кількості листів - ЗМІ

МЗС вважає неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України

Спроба політизувати розгляд у суді запобіжного заходу Порошенку результату не мала - Арахамія

Порошенко: Зеленський для мене опонент, ворог для мене – Путін

Яценюк: світова спільнота б'є у дзвони на захист України, але керівництво країни зайняте боротьбою з Порошенком

"Північний потік-2" не можна запроваджувати через агресивні дії РФ

США на цьому тижні можуть оголосити про фінансові санкції проти проросійських сепаратистів в Україні

У Вашингтоні продовжують стежити за ситуацією навколо роботи російських дипвідомств в Україні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА