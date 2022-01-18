Політика

22:02 18.01.2022

"Північний потік-2" не можна запроваджувати через агресивні дії РФ

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"Північний потік-2" не можна запроваджувати через агресивні дії РФ

Європі слід скоротити залежність від російського газу на тлі агресивних дій з боку Росії і не дати реалізувати проект газопроводу "Північний потік-2", заявила у вівторок міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

"Гарний розвиток подій. "Північний потік-2" несумісний з агресивними діями Росії. Європі необхідно знизити свою залежність від російського газу", - написала Трасс, коментуючи нещодавні висловлювання влади ФРН щодо постачання газу з РФ.

У вівторок глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на пресконференції за підсумками переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявляла, що використання Росією енергетики як "зброї" матиме наслідки для реалізації проєкту "Північний потік-2".

Крім того, канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв у вівторок за підсумками переговорів із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що Німеччина виступає за те, щоб газовий транзит через Україну було продовжено. При цьому Шольц укотре наголосив, що порушення територіального суверенітету України матиме "високу ціну".

 

 

Теги: #велика_британія #газ #позиція #росія
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