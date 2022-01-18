Політика

15:39 18.01.2022

Німеччина зацікавлена у продовженні газового транзиту через Україну - канцлер ФРН

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Німеччина зацікавлена у продовженні газового транзиту через Україну - канцлер ФРН

Німеччина виступає за те, щоб газовий транзит через Україну було продовжено, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Зрозуміло, що ми відчуваємо свою відповідальність за те, щоб газовий транзит через Україну продовжувався", - заявив Шольц журналістам у вівторок за підсумками переговорів із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

При цьому Шольц вкотре наголосив, що порушення територіального суверенітету України матиме "високу ціну".

Теги: #газ #німеччина #шольц #транзит
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