Порошенко закликав демократичні сили України до єднання

П'ятий президент України (2014-19), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав усі демократичні сили країни до єдності для оборони суверенітету та демократії у країні та підтвердив, що повертається до України в понеділок.

"Нам потрібна єдність всього світу перед лицем цієї спроби повернути Україну в часи Януковича, повернути Україну в стан Малоросії. Ми повинні зупинити, дуже рішуче зупинити ці спроби, даючи відповідь на такі спроби реалізувати такий сценарій. Як це можна зробити? Лише єдністю, єдністю у самій країні, єдністю демократичної опозиції. І це одна з головних причин того, щоб я повернувся в Україну. Вже кілька годин залишається до мого повернення. І ми закликаємо до єдності всі демократичні сили в обороні українського суверенітету, територіальної цілісності, демократії. Я дуже оптимістичний щодо такої можливості – союзу, єдності відповідальних демократичних сил, – сказав Порошенко на пресконференції у неділю в Варшаві.

Він повідомив, що отримував за останні три тижні багато листів підтримки політиків, активістів, волонтерів, народних депутатів, журналістів, зокрема "з несподіваних джерел". "Я маю бути в Україні, на батьківщині, серед мільйонів людей, які мене підтримують. Ми повинні зміцнювати нашу єдність, об'єднувати націю, зробити все, щоб посилити здатність України вистояти і протидіяти путінському сценарію... Моє повернення дасть ще один привід оголосити позачергове засідання парламенту, присвячене цим загрозам", - сказав політик.

Лідер "Європейської солідарності" додав, що їде в Україну "заради єдності, заради допомоги країні, щоб ми могли стати в обороні України та привернути міжнародну увагу". "Я також їду як депутат українського парламенту – я не можу пропустити засідань… і прогуляти сесію Верховної Ради", - сказав Порошенко.