Політика

19:06 16.01.2022

США вступили у нову "холодну війну" з Росією

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США вступили у нову "холодну війну" з Росією

США та РФ знову опинилися в стані "холодної війни", заявив у неділю телеканалу CNN головний республіканець у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу Майкл Маккол.

"Я так думаю. Я так думаю, оскільки, на мою думку, президент РФ Володимир Путін знову відчув тут запах слабкості", - сказав конгресмен у відповідь на питання, чи вважає він, що почалася нова "холодна війна".

Згідно з його твердженнями, якщо керівництво РФ і розпочне вторгнення в Україну, зараз для цього "настав час". При цьому, на думку Маккола, російське керівництво вже якийсь час "хоче відновити славу колишньої радянської імперії", а тепер "Україна є житницею Росії".

Конгресмен також заявив про недостатні зусилля Вашингтона у зв'язку зі ситуацією, що складається.

"Я не бачу значного стримування (Росії - ІФ). Я бачу якусь жорстку риторику, але мало дій... Ви повинні викласти на стіл речі на зразок санкцій, вам треба говорити про продаж ще озброєнь, продаж озброєнь Україні", - додав Маккол.

Минулої п'ятниці радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американська розвідка має інформацію про те, що російська сторона нібито готує провокації проти України, щоб створити привід для повномасштабного військового вторгнення.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі, виступаючи на брифінгу, також висловився у цьому ключі.

 

 

Теги: #сша #думка #ставлення #росія
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